Corona-Beratungen Kein baldiges Lockern der Beschränkungen in Sicht

Angesichts immer höherer Corona-Infektionszahlen sind vorerst keine generellen Lockerungen von Corona-Auflagen in Sicht. Bei den heutigen Beratungen von Bund und Ländern zeichnete sich vielmehr ab, dass die seit Monaten geltenden Zugangsbeschränkungen unter anderem am Arbeitsplatz, in Bussen, Bahnen, Gaststätten und Geschäften bleiben sollen.

24.01.2022