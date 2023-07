Griechenland

Nahe der Ortschaft Vati im Süden der Insel Rhodos steht ein Wald in Flammen. (Petros Giannakouris/AP/dpa)

Nach Medienberichten flammten im Südosten der Insel Rhodos gestern Abend an mehreren Stellen Brände wieder auf, von denen die Behörden angenommen hatten, sie seien gelöscht. Touristen sind nicht in Gefahr, weil sie bereits seit Samstag aus der betroffenen Region in Sicherheit gebracht worden waren. Im Raum der Städte Larisa und Volos in Mittelgriechenland musste vorübergehend eine Autobahn wegen starker Rauchbildung gesperrt werden, wie der Regionalgouverneur im Radio sagte. Der staatliche Rundfunk meldete, eine Frau sei ums Leben gekommen. - Ein Mann wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen.

Im ganzen Land hat es seit Wochen nicht mehr geregnet. Zudem herrschen seit rund zehn Tagen fast überall Temperaturen über 40 Grad. Die Hitzewelle soll jetzt zwar zu Ende gehen. Dies ist aber die Folge starker Winde, die wiederum die Flammen anfachen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.