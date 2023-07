Griechenland

Nahe der Ortschaft Vati im Süden der Insel Rhodos steht ein Wald in Flammen. (Petros Giannakouris/AP/dpa)

Im Zentrum des Landes ordneten die Behörden gestern die Evakuierung der Außenbezirke der Städte Volos und Lamia an. Medien berichteten von zwei weiteren Todesopfern in der Region. Im Südosten der Insel Rhodos flammten am Abend an mehreren Stellen Brände wieder auf, von denen die Behörden angenommen hatten, sie seien gelöscht. Die griechische Feuerwehr verzeichnete gestern 90 Brände, von denen 61 innerhalb der vergangenen 24 Stunden ausgebrochen seien. Die Hitzewelle soll nun nachlassen. Dies ist aber die Folge starker Winde, die wiederum die Flammen anfachen.

