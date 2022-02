Eine Krankenhausärztin im Einsatz (dpa / Wolfram Kastl)

Wie der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände nach zweitägigen Beratungen im brandenburgischen Schönefeld mitteilten, wurde auch in der vierten Runde kein Abschluss erzielt. Der Marburger Bund kündigte eine Entscheidung über das weitere Vorgehen für Anfang März an. Die Gewerkschaft hatte ein Angebot der Arbeitgeber als inakzeptabel zurückgewiesen. Es sah im Kern ab 2023 in zwei Stufen eine Entgelterhöhung in Höhe von insgesamt 3,3 Prozent sowie eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.200 Euro je Ärztin und Arzt in Vollzeit vor. Die Gewerkschaft forderte fünfeinhalb Prozent mehr Gehalt rückwirkend zum 1. Oktober 2021 sowie Verbesserungen bei den Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften. Insgesamt betreffen die Verhandlungen 500 Kliniken in Deutschland mit 55.000 Ärztinnen und Ärzten.

