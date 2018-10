Der Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes, Müntefering, verteidigt die Ablehnung dreier Erste-Hilfe-Kurse seines Verbandes für die AfD-Bundestagsfraktion.

Er verstehe die Entscheidung und kritisiere sie nicht, sagte der ehemalige SPD-Vorsitzende der "Bild"-Zeitung. Der ASB helfe jedem Menschen in Not - ohne Ansehen von Person, Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Sollte sich die AfD in diesem Sinne zu den allgemeinen Menschenrechten der Vereinten Nationen und entsprechenden Bestimmungen im Grundgesetz bekennen, werde man die Entscheidung noch einmal überprüfen.



Zuvor hatte der ASB drei Erste-Hilfe-Kurse für AfD-Mitarbeiter im Bundestag abgesagt. Zur Begründung hieß es, man wolle mit der Partei keine Geschäftsbeziehung eingehen, weil dies mit dem eigenen Wertekodex nicht vereinbar sei.