"Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen": US-Präsident Joe Biden (picture alliance / Consolidated News Photos)

Er plane nicht, Soldaten zur Evakuierung von US-Bürgern in die Ukraine zu schicken, falls Russland dort einmarschiere, sagte Biden dem Fernsehsender NBC News. Andernfalls drohe die Lage außer Kontrolle zu geraten. Derweil gingen in Berlin die Gespräche im sogenannten Normandie-Format am späten Abend ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Daran teilgenommen hatten Chefunterhändler Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine. Es ist die derzeit einzige Gesprächsrunde, in der Delegationen aus Moskau und Kiew auf hoher Ebene direkt miteinander verhandeln. Deutsche und französische Vertreter sprachen im Anschluss von schwierige Gesprächen, in denen die unterschiedlichen Positionen und Lösungsoptionen klar herausgearbeitet worden seien.

Gleichzeitig sei aber deutlich geworden, dass alle Teilnehmer an dem Minsker Friedensabkommen von 2014 festhalten wollten.

