Nach Angaben der UNO-Sonderbeauftragten Williams schlossen die Konfliktparteien ihre vorerst letzte Verhandlungsrunde in Kairo ab, ohne eine Übereinkunft zu erzielen. Libyschen Medienberichten zufolge wollte der Hohe Staatsrat mit Sitz in Tripolis verhindern, dass sich Militärangehörige um das Präsidentenamt bewerben können. Damit sollte offenbar eine Bewerbung des Kommandeurs Haftar verhindert werden. An den Gesprächen beteiligt war auch das Parlament mit Sitz im Osten von Libyen, das Haftar unterstützt.

In dem nordafrikanischen Land herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Gaddafi 2011 Bürgerkrieg.

