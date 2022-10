Beschädigte Gaspipelines

Lecks in den Ostseepipelines Nordstream 1 und 2 und der neuen Pipeline Baltic Pipe deuten auf Sabotage hin (picture alliance / TT NYHETSBYR?N / Forsvaret Danmark)

Der Druck in der Leitung sei auf das Niveau des Wasserdrucks abgefallen, teilte das Betreiberunternehmen mit. Die dänische Energiebehörde erklärte, über die Entwicklung informiert worden zu sein. Über die Situation an den weiteren beschädigten Stellen - auch an der Leitung Nordstream 1 - gab es keine Angaben.

Einem Bericht Dänemarks und Schwedens für die UNO zufolge wurden die Lecks in den Pipelines durch starke Explosionen verursacht. Gemessen am Ausmaß der Schäden müsse demnach eine Kraft von mehreren hundert Kilogramm Sprengstoff auf die Leitungen eingewirkt haben. Russland und westliche Staaten werfen sich in diesem Zusammenhang gegenseitig Sabotage vor.

