EU-Außenbeauftragter

Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. (dpa / Photothek / Thomas Koehler)

Das gelte auch für alternative Sanktionen wie beispielsweise Strafzölle auf entsprechende Lieferungen, sagte Borrell der Tageszeitung "Die Welt". Zwar halte er beides für wichtig, um Druck auf den russischen Präsidenten Putin aufzubauen und ihn an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber im Moment gebe es diesbezüglich keine geschlossene Haltung in der Europäischen Union.

Zugleich appellierte Borrell an den Kreml, eine Evakuierung von Menschen in der eingeschlossenen ukrainischen Stadt Mariupol zu ermöglichen. Ausdrücklich schloss er das umzingelte Stahlwerk mit ein. Notwendig seien eine sofortige Feuerpause und Flucht-Korridore von Mariupol in andere Gebiete der Ukraine, verlangte Borrell.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.