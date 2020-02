Kein Krieg der Sterne Die NATO und der Weltraum

Das nordatlantische Verteidigungsbündnis NATO sah sein Einsatzgebiet bisher an Land, zur See, in der Luft und im Cyberspace. Nun kommt ein fünfter Bereich hinzu: der Weltraum.

Von Dirk Lorenzen

