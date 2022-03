Neu Delhi hat die größte Luftverschmutzung weltweit. (dpa/Manish Swarup)

Das teilte die Weltgesundheitsorganisation mit und vewies auf Daten in 6.475 Städten. In einigen Regionen sei nach dem Pandemie-bedingten Stillstand die Luftverschmutzung wieder angestiegen. Die WHO empfiehlt, dass die Konzentration von kleinen und gefährlichen Luftpartikeln den Grenzwert von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten sollte. Nur 3,4 Prozent der untersuchten Städte erfüllten dies im vergangen Jahr. In 93 Städten wurden Luftverschmutzungen gemessen, die das Zehnfache der empfohlenen Höchstwerte betrugen. Neu-Delhi ist die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt. Bangladesch war das am stärksten verschmutzte Land, gefolgt vom Tschad.

