Die Gesetzeslage ist eindeutig und lässt den Schritt zu, das steht außer Frage: Nach dem Infektionsschutzgesetz können Arbeitnehmer den Anspruch auf die staatliche Lohnersatzleistungen verlieren, sofern sie ein vorausgegangenes Impfangebot ausgeschlagen haben oder der Empfehlung sich impfen zu lassen, nicht gefolgt sind und bei einer möglichen Infektion erneut in Quarantäne müssen. Dass die Regeln bislang nicht angewandt wurden, hatte allein mit dem Mangel an Impfstoffen zu tun.

Politik geht Auseinandersetzungen aus dem Weg

Davon kann nun keine Rede mehr sein und deshalb liegt es scheinbar auf der Hand, die Konsequenzen zu ziehen. Es liegt jetzt also nahe, die quarantänebedingten Ausfallkosten zu verringern – schließlich müssen die Steuerzahler am Ende dafür aufkommen. All das lässt sich formal und gesetzeskonform nachvollziehen. Dennoch ist es nicht der richtige Weg und wieder ein Beleg dafür, wie die Politik konfliktreichen Auseinandersetzungen aus dem Weg geht und den unmittelbaren Streit gerne Dritten überlässt.

Denn in diesem Fall sind es die Betriebsparteien also Arbeitgeber und die Belegschaften, die den Streit über Geimpfte oder Ungeimpfte und die daraus folgenden Konsequenzen austragen müssen, weil die angestrebte wortgetreue Umsetzung des Infektionsschutzgesetz in der Praxis einer Impfpflicht durch die Hintertür gleichkommt. Auf diesen Konflikt haben die Gewerkschaften heute unmissverständlich und völlig zu Recht hingewiesen.

Es gibt eigentlich kein Recht zur Sanktion

Denn künftig muss mit Sanktionen rechnen, wer sich - aus welchen Gründen auch immer - noch nicht hat impfen lassen. Es steht außer Frage, dass es viele gute Gründe für eine Impfung gibt. Aber es gilt auch: Es gibt keine Impfpflicht in Deutschland, und solange die Impfung freiwillig ist, gibt es eigentlich kein Recht zur Sanktion, auch nicht zur indirekten.

Das gilt für die Lohnersatzleistungen ebenso wie für die umstrittenen 2G-Regeln, zumal man sich jederzeit auch freitesten lassen kann. Auch diese Einschränkungen wären nur bei einer allgemeinen Impfpflicht vollends zu rechtfertigen.

Aber deutlich wird in diesen Tagen auch, dass die Politik mit ihren täglichen Appellen nicht mehr weiterkommt und selbst in der eilends anberaumten Impfwoche nur noch einen Bruchteil der Menschen erreicht, die man eigentlich noch erreichen möchte.

Erkennbar ist indes: Mit der absehbaren Streichung der Lohnersatzleistung für Ungeimpfte und der Ausweitung der 2G-Regeln in den Bundesländern wird die notwendige Auseinandersetzung mit den Impfunwilligen nicht leichter werden. Im Gegenteil, der Unmut dürfte zunehmen.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.