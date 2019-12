Gordon Walker, Astronom an der Universität von British Columbia in Vancouver, und sein Student Bruce Campbell bauten in den 1980er Jahren einen Spektrografen, mit dem sie das minimale Hin- und Herpendeln von Sternen beobachten wollten – hervorgerufen von Planeten, die um die Sterne laufen.

Viele Jahre lang haben sie alle paar Monate 26 Sterne vermessen. Schließlich zeigte sich, dass der Stern Gamma Cephei offenbar alle zweieinhalb Jahre von einem Planeten umkreist wird.

Doch die beiden stießen bei vielen Kollegen auf völlige Ablehnung. Die Suche nach Exoplaneten galt als unseriös. Besonders schlimm war dies für Bruce Campbell, der damals Anfang 40 war und dringend eine Dauerstelle brauchte. Doch ohne definitive Entdeckung gab es keinen Vertrag.

Das reichte für den Nobelpreis: Künstlerische Darstellung des Planeten bei 51 Pegasi (ESO) (ESO)

Schließlich trieb er 125.000 Dollar Spenden für eine Exoplaneten-Professur auf. Allerdings verweigerte die Universität die übliche Verdopplung des Betrages, weil Studenten kein Geld einwerben durften.

Völlig frustriert verließ Campbell die Astronomie und wurde Steuerberater. Nachdem Jahre später der Boom der Exoplaneten seinen Anfang nahm, wurde bald auch der angefeindete Fund von Walker und Campbell bestätigt. Doch einen Nobelpreis haben sie nicht bekommen.