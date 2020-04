Natürlich hat so ein Oktoberfest immer auch etwas Spielerisches: Der rote Oberbürgermeister zapft an und schenkt dem schwarzen Ministerpräsidenten ein – in kurzer überparteilicher Eintracht stößt man an auf ein Prosit der Gemütlichkeit im Gejohle des Bierzelts. Das hat Tradition zu Beginn der Wiesn, in Münchens fünfter Jahreszeit.

Und so eminent wichtig dieses weltgrößte Volksfest für genau solche Momente ist, so alternativlos war es auch, es abzusagen. Der Schritt, den Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter in einer Pressekonferenz kundtaten: Er war nicht etwa notwendig oder geboten. Er war die einzige Option im Jahr des Corona-Virus.

Der schiere Wahnsinn fällt diesmal aus

Man muss nicht zu denen gehören, die das Oktoberfest hassen, um zu behaupten: Die zwei Wochen Ende September, Anfang Oktober sind der schiere Wahnsinn: Der potenzielle Infektionsherd wäre ein Vielfaches größer als der Skiort Ischgl. Massen schieben sich durch Münchens Arterien, um sich zu hunderttausenden gleichzeitig in den Bierzelten, den Karussells, im Gewimmel vor den Buden auf der Theresienwiese zu versammeln – und zumeist alkoholisiert und euphorisiert dem im Idealfall folgenlosen Kontrollverlust hinzugeben.

Aus heutiger Sicht eine Art Paradieszustand, ja Utopie. So etwas sieht unser Regime gegen das Corona-Virus gerade nicht vor – folgenlos ist nichts, Kontrolle alles, und wird es noch lange bleiben. Ein Ausscheren, und sei es nur für ein paar Stunden auf ein zwei Maß, auf einen kleinen Flirt, eine kurze Verbrüderungs-Achterbahnfahrt – ist nicht drin. Genau darin besteht aber der Sinn eines Volksfests. Und darum nützt es wenig, wie es die AfD fordert, immerhin die kleinen Jahrmärkte zu öffnen, um der Zeltgastronomie und der Schaustellerzunft unter allem gebotenen Sicherheitsabstand immerhin einen Teil der Einkünfte zu sichern. Schwer, sich das Trauerspiel im Bierzelt vorzustellen – Gemütlichkeit auf je zwei Meter Abstand! Na, Prosit!

Die Luft ist raus und bleibt raus

Für München steht jetzt fest – schwarz auf weiß: Die fünfte Jahreszeit fällt aus. Das ist wichtig für die Tourismusindustrie, die auch jenseits der Festwiese mit den Gästen insgesamt über eine Milliarde Euro daran verdient. Vom Taxi- bis zum Hotelgewerbe – alle können sich nun darauf einstellen, dass die Luft aus diesem Jahr raus ist – und dass die Luft auch draußen bleibt. Solange es eben nichts zu feiern gibt.

Es wird interessant sein zu beobachten wie München damit umgeht. Die Region am Alpenrand ist seit Jahrzehnten vom Wohlstand geküsst. Wirklich ursprünglich aus München kommt in dieser Metropole von High-Tech und Medien zwar kaum jemand mehr, aber gerade die Wiesn stiftet einen großen Teil dieser halb-offenen Identität – dieses moderne Wahlbayerntum, das – bis jetzt – strotzte vor Kraft, Wohlstand und Lebensfreude. Es wird sich – anders als im krisenerprobten Italien oder in den strukturschwachen Gegenden Deutschlands – noch sehr stark an die Grenzen der Gaudi gewöhnen müssen. Corona wird die bayerische Lässigkeit auf die Probe stellen.