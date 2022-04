Nehammer in Moskau

Kein optimistischer Eindruck nach Treffen mit Putin - "Gespräch war sehr direkt und hart"

Österreichs Bundeskanzler Nehammer hat eine nüchterne Bilanz seines Treffens mit dem russischen Staatschef Putin gezogen. Er nehme keinen optimistischen Eindruck mit, sagte Nehammer in Moskau. Die russische Armee bereite eine Offensive in der Ostukraine vor, die "mit Vehemenz" geführt werden werde. Deshalb müssten Zivilisten aus den umkämpften Gebieten über humanitäre Korridore in Sicherheit gebracht werden.

12.04.2022