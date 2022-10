Der konservative Kandidat und ehemalige Außenminister Sloweniens, Logar, gibt seinen Stimmzettel in einem Wahllokal ab. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

In der ersten Abstimmung heute erreichte nach Einschätzung der Wahlkommission in Ljubljana kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit - es seien bereits gut 70 Prozent der Stimmen ausgezählt. In die Stichwahl wird demnach der konservative Bewerber Logar gehen. Der frühere slowenische Außenminister erhielt gut ein Drittel der Stimmen. Gegen ihn tritt die zweitstärkste Kandidatin an, die parteilose Menschenrechtsaktivistin Musar. Sie kam auf etwa 27 Prozent.

Amtsinhaber Pahor von den Sozialdemokraten durfte nach zwei Amtsperioden nicht erneut antreten. Das Präsidentenamt in Slowenien umfasst vor allem protokollarische Aufgaben.

