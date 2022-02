Der BGH wies mehrere Klagen zurück. (dpa / picture alliance / Geisler-Fotopress)

Ein sogenannter Restschadenersatz, den es in bestimmten Fällen bei Verjährung noch geben könne, komme hier nicht in Betracht, urteilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Damit wies der BGH mehrere Klagen von Personen zurück, die erst 2020 Schadenersatz wegen Manipulationssoftware an den Dieselmotoren gefordert hatten, obwohl der Skandal bereits im Herbst 2015 ans Licht gekommen war.

(Az. VII ZR 365/21 u.a.)

