Die US-Flagge (picture alliance / dpa / imageBROKER / Dirk v. Mallinckrodt)

Der Senat billigte einen Tag vor Ablauf der Frist eine Übergangsregelung, die einen teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte verhindert. Die Abgeordneten votierten mit 69 zu 28 Stimmen für eine entsprechende Vorlage zur weiteren Finanzierung der Behörden bis zum 18. Februar. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus zugestimmt.

In den USA kommt es häufiger zu Shutdowns, in denen Regierungs-Angestellte wegen fehlender Finanzierung in den Zwangsurlaub müssen. Grund sind meist politische Grabenkämpfe zwischen Demokraten und Republikanern. Dieses Mal war der Streitpunkt die von Präsident Biden vorangetriebene Corona-Impfpflicht für einige Berufsgruppen.

