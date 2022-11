Schottland

In in zahlreichen Branchen, u.a. hier die Royal Mail, kommt es in Großbritannien derzeit zu Streiks. (Yui Mok / PA Wire / dpa / Yui Mok)

Neben den Lehrkräften an Grund- und weiterführen Schulen legten auch Beschäftigte in Gemeindekindergärten die Arbeit nieder. Grund dafür ist die Unzufriedenheit über das Tarifangebot der schottischen Regierung. Bildungsministerin Somerville hatte bis zu 6,85 Prozent mehr Gehalt angeboten. Die Lehrer fordern ein Plus von zehn Prozent.

Auch in zahlreichen anderen Branchen in Großbritannien kommt es derzeit zu Streiks. So protestieren Beschäftigte an 150 Universitäten sowie Mitarbeiter des Postdienstleisters Royal Mail. Die Streikenden fordern, dass ihre Löhne im Einklang mit der stark gestiegenen Inflation erhöht werden.

