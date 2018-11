Der bisherige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz,

Er sei seit 30 Jahren CDU-Mitglied, sagte er der Zeitung "Die Zeit". Das bleibe so. AfD-Chef Meuthen hatte Maaßen eingeladen, der Alternative für Deutschland beizutreten.



Bundesinnenminister Seehofer hatte Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Als Grund wurden inakzeptable Formulierungen in dessen Abschiedsrede genannt. Maaßen hatte unter anderem von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen, die nach den Ereignissen von Chemnitz einen Bruch der Koalition provozieren wollten.



Trotz Forderungen der Opposition nimmt Seehofer heute nicht an der Sitzung des Innenausschusses im Bundestag teil. Der Minister sollte dort über seinen Umgang mit Maaßen Auskunft geben.