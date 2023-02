Save the Children

Geflüchtete Kinder werden nach Ansicht der Organisation nicht gleich behandelt. (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Familien, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, dürften legal in EU-Staaten einreisen und erhielten Schutz. Geflüchtete aus anderen Ländern hingegen erlebten auf ihrem Weg in die Europäische Union Zurückweisung und Gewalt, betonte die Organisation in Berlin

Das Kinderhilfswerk fordert, den Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine zum Maßstab für eine neue Migrationspolitik zu machen. Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hatten sich die Staats- und Regierungschefs für eine Verschärfung in der Asyl- und Migrationspolitik ausgesprochen, um die Zahl illegaler Einwanderer in die EU zu begrenzen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.