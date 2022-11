Europäischer Gerichtshof EuGH (dpa/Horst Galuschka)

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg erklärte in seinem Urteil, das gelte dann, wenn die Schmerzen darum so stark würden, dass dies gegen die Menschenwürde verstieße. Im konkreten Fall ging es um einen illegal in den Niederlanden lebenden Russen, der an einer seltenen Form von Blutkrebs leidet. In den Niederlanden werden seine Schmerzen mit medizinischem Cannabis behandelt, das in Russland nicht erlaubt ist. Das Bezirksgericht in Den Haag muss den Fall nun entscheiden.

(Az. C-69/21)

Diese Nachricht wurde am 22.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.