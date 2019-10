Das britische Parlament hat die Abstimmung über den neu ausgehandelten Brexit-Vertrag verschoben. Die EU verlangt nun, dass die Regierung in London zügig erklärt, wie es weiter gehen soll.

322 Abgeordnete stimmten einem Antrag des konservativen Abgeordneten Letwin zu, 306 votierten dagegen. Der Antrag sieht vor, dass das Unterhaus in London erst ein Gesetz zur konkreten Umsetzung des Austritts-Vertrags billigt, bevor über das Abkommen abgestimmt werden kann. Dies soll sicherstellen, dass Großbritannien am 31. Oktober nicht ohne Vertrag aus der EU austritt.



Premierminister Johnson sagte im Parlament, er werde nicht mit Brüssel über eine weitere Verlängerung der Austrittsfrist verhandeln und alles tun, damit sein Land die EU am 31. Oktober verlassen könne. Dafür werde er in der kommenden Woche im Parlament das Gesetz zur Umsetzung des Abkommens einbringen. Johnson ist eigentlich gesetzlich verpflichtet, in Brüssel einen Brexit-Aufschub um drei Monate zu beantragen. Oppositionsführer Corbyn begrüßte die Entscheidung der Abgeordneten und forderte Johnson auf, sich an das Gesetz zu halten.



Die EU verlangte zügige Erklärungen von der Regierung in London. Eine Sprecherin von Kommissionspräsident Juncker sagte in Brüssel, man müsse nun so schnell wie möglich über die weiteren Schritte informiert werden. Morgen Vormittag wollen die EU-Botschafter in Brüssel über die neue Entwicklung beraten.

Wie geht es nun weiter?

Dlf-Korrespondent Friedbert Meurer schätzt die Lage so ein: (Audio-Link): "Es läuft jetzt wohl darauf hinaus, dass Johnson der EU mitteilen wird, dass das Parlament eine Verschiebung des Brexits wünscht. Er selbst wird den EU-Staats- und Regierungschefs nahelegen, diese Verlängerung abzulehnen." Es sei durchaus möglich, dass Großbritannien noch bis zum 31.10. austritt. Meurers Szenario: "Es wird eine Verschiebung beantragt, es wird eine Verschiebung bewilligt von der EU, quasi als eine Vorsorgemaßnahme. Gleichzeitig wird unter Hochdruck nächste Woche versucht, das Gesetzgebungsverfahren abzuschließen, dann doch eine Abstimmung abzusetzen und dann doch zu versuchen nächste Woche tatsächlich die Kuh vom Eis zu holen. Aber das wird schwierig werden. Die Abgeordneten wollen sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen."



Im Zentrum Londons gab es eine Großdemonstration für ein zweites Brexit-Referendum, an der nach Angaben der Veranstalter eine Million Menschen teilnahmen. Christine Heuer schildert (Audio-Link) ihre Eindrücke von der Demonstration. Als das Parlament die Verschiebung der Abstimmung über den Brexit-Deal beschloss, gab es bei den Demonstranten "tosenden Applaus und riesigen Jubel", berichtet Heuer.



Die Reaktionen aus der EU fasst Bettina Klein zusammen. (Audio-Link)



