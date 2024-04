Bundestag (Jessica Lichetzki / dpa / Jessica Lichetzki)

Dieser wurde stattdessen in den Wirtschaftsausschuss überwiesen. CDU und CSU hatten in dem Antrag Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft und eine restriktivere Sozialpolitik gefordert. Diese deckten sich nahezu wortgleich mit einem 12-Punkte-Papier, das die FDP am Montag vorgelegt hatte. CDU-Generalsektretär Linnemann hatte erklärt, der Antrag sei eine Hilfestellung für die Liberalen, um für eine Wirtschaftswende einzutreten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.