Die USA haben die Pläne für einen Abzug ihrer Truppen aus Deutschland aufgegeben. Verteidigungsminister Austin sagte in Berlin, vielmehr sollten sogar 500 zusätzliche Soldaten in der Bundesrepublik stationiert werden. Die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach von einem ermutigenden Signal.

Austin äußerte sich in Berlin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kramp-Karrenbauer (CDU). Er ist der erste Minister der neuen US-Regierung, der Deutschland einen Besuch abstattet.



Austin sagte, Pläne zum Abzug der US-Truppen aus der Bundesrepublik würden nicht länger verfolgt. Aufgebracht hatte sie der frühere Präsident Trump - aus Verärgerung über die aus seiner Sicht zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben. Austin erklärte nun, stattdessen werde man vom kommenden Herbst an sogar weitere 500 Soldaten in der Bundesrepublik stationieren. Er würdigte die Bemühungen des NATO-Partners Deutschland, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Kramp-Karrenbauer nannte die Entsendung weiterer US-Soldaten ein ermutigendes Signal.



Der frühere US-Präsident Trump wollte ursprünglich 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Sein Nachfolger Biden hatte die Pläne zu Beginn seiner Amtszeit bereits vorläufig gestoppt.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.