Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des "Virchowbunds" (picture alliance/dpa)

Es gebe keine Zusammenarbeit mit ihm, sagte der Bundesvorsitzende Heinrich dem ZDF . Lauterbach umgebe sich nur mit Krankenhaus-Lobbyisten. Vom Bereich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte habe er selbst keine Ahnung. Heinrich wirft dem SPD-Politiker vor, weder mit dem Virchowbund zu reden, noch sich in der Sache schlau zu machen. Und dann würden Gesetz über die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hineinbrechen, die nicht funktionierten.

Der Virchowbund ist ein Berufsverband. Er vertritt nach eigenen Angaben 144.000 Haus- und Fachärzte in Deutschland. Bereits in der Vergangenheit hatte er immer wieder scharfe Kritik an Lauterbachs Politik geübt. So wurden unter anderem Leistungseinschränkungen und Honorarkürzungen beklagt.

