Als nächster Termin wurde der 9. Februar genannt. Die GDL kritisierte, dass von Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt worden sei. Die Bahn erklärte, die Zielvorstellungen lägen nach wie vor weit auseinander. Deshalb habe es noch kein Angebot gegeben.

Arbeitskämpfe sind aufgrund einer Friedenspflicht bis Ende Februar nicht möglich. Erst danach könnte die GDL zu Streiks aufrufen.

Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld. 3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen.

