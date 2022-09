Bundesaußenministerin Baerbock würdigte die Proteste gegen die Mobilmachung in Russland und rief den russischen Präsidenten Putin auf, den Krieg zu stoppen. Sie nannte Putin nicht namentlich, sagte aber: "Dies ist ein Krieg, den Sie nicht gewinnen werden." Auf den Straßen von Moskau gebe es keine Schlangen von Freiwilligen. "Was wir stattdessen sehen, sind mutige Männer, Frauen und sogar Kinder, die auf die Straße gehen, weil sie nicht Teil dieses Krieges gegen die Ukraine sein wollen", sagte Baerbock. Die geplanten Scheinreferenden in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten sollten genauso gestoppt werden wie der von Putin geführte Getreide-Krieg, der den Hunger auf der ganzen Welt antreibe.

US-Außenminister Blinken forderte ein Ende russischer Drohungen mit Atomwaffen und eine schärfere Reaktion der Weltgemeinschaft. Er sagte, Putin habe sich entschieden, seinen Krieg nicht zu beenden, sondern auszubauen. Jedes Ratsmitglied könne dazu eine klare Botschaft aussenden.

Lawrow rechtfertigt russischen Angriff - Kuleba: Russland ohne Interesse an Friedensgesprächen

Der russische Außenminister Lawrow hatte zuvor das militärische Vorgehen erneut verteidigt und zugleich schwere Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben. Sie sei zu einem "völlig totalitären Nazi-ähnlichen Staat" geworden. Ukrainische Kräfte hätten mehr als acht Jahre lang Bewohner des Donbass getötet. Das Land sei eine Bedrohung für die Sicherheit Russlands. Zudem warf Lawrow dem Westen wegen dessen Waffenlieferungen eine direkte Einmischung in den Krieg in der Ukraine vor. Nach seiner Rede verließ Lawrow den Sicherheitsrat.

Der ukrainische Außenminister Kuleba sagte in seiner Rede, die russische Führung habe keinerlei Interesse an Friedensgesprächen, sondern suche nur nach einer militärischen Lösung. Russischen Diplomaten warf Kuleba ein "außergewöhnliches Maß an Lügen" vor.

China ruft zu Verhandlungen auf

Chinas Außenminister Wang rief Russland und die Ukraine zur Aufnahme von Friedensgesprächen auf. Dialog und Verhandlungen seien der einzige Weg, den Konflikt zu beenden. UNO-Generalsekretär Guterres sagte mit Blick auf die geplanten Scheinreferenden in russisch besetzten Gebieten der Ukraine, jede Annexion fremder Hoheitsgebiete unter Androhung oder Anwendung von Gewalt verstoße gegen das Völkerrecht.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.