Frauen mit starken Regelschmerzen könnten in Spanien künftig frei bekommen. (picture alliance / David Ebener)

Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde vom Kabinett der linken Regierung in Madrid gebilligt. Demnach sollen Spanierinnen das Recht bekommen, bei Regelschmerzen zu Hause zu bleiben - und zwar so lange, wie die Schmerzen andauern. Die geschätzten Kosten in Höhe von 23,8 Millionen Euro pro Jahr soll der Staat übernehmen. Um arbeitsfrei zu bekommen, muss die betroffene Frau einen Arzt konsultieren.

Sollte auch das Parlament zustimmen, wäre Spanien das erste Land in Europa mit einem derartigen Gesetz.

Die Reform ist aber umstritten. Kritiker warnen, dass Arbeitgeber wegen der Sonderregelung befürchten könnten, dass Frauen häufiger bei der Arbeit fehlten als Männer - und dass daher Männer bei Einstellungen bevorzugt werden könnten.

