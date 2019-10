Der scheidende EU-Kommissionspräsident Juncker hat bedauert, dass sich der EU-Gipfel nicht auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit den Westbalkan-Staaten Nordmazedonien und Albanien einigen konnte. Juncker sprach zum Abschluss des Gipfels in Brüssel von einem "schweren historischen Fehler". Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte, die EU-Staaten hätten leider keine Einigung erzielt. Man müsse nun versuchen, durch enge Kontakte zu beiden Staaten die Enttäuschung und mögliche Auswirkungen kleinzuhalten.

Merkel sagte zum Abschluss des Gipfeltreffens in Brüssel, Nordmazedonien habe Erhebliches geleistet, um sich der Europäischen Union anzunähern. Auch Albanien habe Fortschritte erzielt. Ratspräsident Tusk appellierte an die beiden Balkan-Länder, an ihren Beitrittsbestrebungen festzuhalten. Er habe keine Zweifel, dass sie eines Tages EU-Mitglieder würden. Dagegen verteidigte der französische Präsident Macron die Vorbehalte seines Landes gegen den Start von Verhandlungen.

Gleich mehrere Vetos

Die EU-Mitgliedstaaten hatten trotz mehrstündiger Diskussion in der Nacht keine Einigung erzielt. Neben Frankreich sehen auch Dänemark und die Niederlande die verlangten Reformen in den beiden Staaten noch nicht ausreichend umgesetzt. Für eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen wäre eine einstimmige Entscheidung notwendig gewesen.

Auch Nordsyrien Thema

EU-Ratspräsident Tusk äußerte unterdessen scharfe Kritik an der von der Türkei und den USA vereinbarten Waffenruhe für Nordsyrien. Er sagte in Brüssel, diese sogenannte Waffenruhe sei in Wirklichkeit eine Aufforderung an die Kurden zu kapitulieren. Die Türkei müsse die Militäraktion sofort stoppen und ihre Truppen zurückziehen. Macron kündigte an, er werde gemeinsam mit Merkel und dem britischen Premier Johnson den türkischen Präsidenten Erdogan treffen.