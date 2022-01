Die Berliner Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

Es lägen keine Studien vor, die dieser Gruppe eine besondere Impfskepsis zuweisen würden, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst. Bei Impfterminen würden Religionszugehörigkeit, Nationalität oder ethnische Herkunft nicht erfasst. Die Verteilung der Impfgegner in Deutschland deute indes vielmehr darauf hin, dass eben nicht die Bundesländer mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen seien, führte Niewiedzial mit Blick auf unterdurchschnittliche Impfquoten in ostdeutschen Ländern wie Sachsen, Brandenburg und Thüringen aus.

