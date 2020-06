Deutschland liegen nach Angaben von Außenminister Maas keine detaillierten Informationen über den angekündigten Abzug der US-Truppen aus Deutschland vor. "Wir warten ab, was die amerikanische Seite zu tun gedenkt", sagte der SPD-Politiker während eines Besuchs in Polen.

Weder im State Department, also dem US-Außenministerium, noch im Pentagon, dem Verteidigungsministerium, seien derzeit Informationen darüber zu bekommen, wie der Abzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland umgesetzt werden solle, sagte Maas nach Gesprächen mit dem polnischen Außenminister Czaputowicz in Warschau. Zugleich betonte er, dass die militärische Präsens der USA in Deutschland nicht nur für die Sicherheit der Bundesrepublik von Bedeutung sei, sondern auch für die der Vereinigten Staaten und Europas insgesamt. Die Abzugspläne von US-Präsident Trump würden die europäische Sicherheitsarchitektur verändern. Darüber müsse man sprechen.

Polen für weitere Präsenz von US-Truppen in Deutschland

Czaputowicz bekräftigte Maas' Einschätzung. Polen sei daran interessiert, dass die Anwesenheit amerikanischer Truppen in Deutschland fortgesetzt werde. Medienberichten zufolge könnte ein Teil der US-Soldaten von Deutschland nach Polen verlegt werden. Präsident Trump hatte Polen vor einem Jahr eine Aufstockung um 1.000 Soldaten zugesichert.



Über den geplanten Abzug von rund 10.000 Soldaten aus Deutschland hatten vor einigen Tagen schon Medien berichtet. Gestern bestätigte Trump die Pläne offiziell. Er begründete den Schritt damit, dass die Bundesrepublik zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Derzeit sind 35.000 US-Soldaten in der Bundesrepublik stationiert.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte in Brüssel, dass die in Europa stationierten US-Soldaten Frieden und Stabilität garantierten. Er wies ferner darauf hin, dass die Vereinigten Staaten Stützpunkte in Deutschland für Einsätze zum Beispiel in Afghanistan oder dem Irak nutzten.

"Verlässliche Partnerschaft mit Trump schwer umsetzbar"

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich wertete den Truppenabzug als weiteres Beispiel dafür, dass mit Trump "eine verlässliche Partnerschaft schwer umzusetzen ist". Die Reduzierung der US-Streitkräfte sei eine einsame Entscheidung Trumps, die auch in den USA höchst umstritten sei.