Ukraine-Konflikt (Russian Defense Ministry Press S)

Am Rande des OSZE-Treffens in Stockholm sagte der russische Außenminister Lawrow, Präsident Putin habe deutlich gemacht, dass Moskau trotz der starken Spannungen in der Region keinen neuen Konflikt mit der Ukraine wolle. Zugleich warnte Lawrow vor einem Alptraumszenario; er warf der Nato vor, militärische Infrastruktur näher an die russische Grenze zu verlegen. Sein amerikanischer Kollege Blinken warnte Moskau seinerseits vor einer Eskalation an der ukrainischen Grenze. In dem Fall müsse Russland mit ernsten Konsequenzen rechnen. Blinken und Lawrow wollen am Rande des OSZE-Treffens ein persönliches Gespräch führen.

Russland hat im Südwesten des Landes ein Manöver mit mehr als 10.000 Soldaten gestartet. Auch die Ukraine hat viele Soldaten an ihre Grenze verlegt.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.