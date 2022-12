EU-Gaspreisdeckel

Flammen eines Gasherdes brennen. (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte in Brüssel, man sei sich bei vielen Themen einig, die Kernfragen seien aber nach wie vor ungeklärt. Die Verhandlungen würden am Montag fortgesetzt. Möglicherweise müsse es am Ende einen Mehrheitsbeschluss geben.

Die Bundesregierung hat Vorbehalte gegen einen europäischen Gaspreisdeckel. Es müsse klar sein, wie der Gaspreisdeckel wieder ausgesetzt werden könne, hieß es aus Berlin. Ein unvorsichtig eingeführter Preissdeckel könne zu falschen Anreizen führen. Mehrere Staaten, darunter Griechenland, Belgien und Italien drängen auf eine Preisobergrenze. Damit soll die Wirtschaft vor stark steigenden Energiepreisen geschützt werden.

