Ministerpräsidenten

Keine Einigung im Streit um höheren Rundfunkbeitrag

Im Konflikt um die künftige Höhe des Rundfunkbeitrages zeichnet sich keine Einigung ab. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff sagte am Rande der Konferenz der Länderchefs in Berlin, es werde vorerst keine Erhöhung geben. Man müsse erst einmal abwarten, was das Bundesverfassungsgericht sage. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach von verhärteten Fronten.