Gewalt in Haiti

Eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York (Archivbild) (imago / Pacific Press Agency / Lev Radin)

Das Gremium appellierte in einer einstimmig verabschiedeten Resolution lediglich an seine Mitgliedsstaaten, die örtliche Polizei in Sicherheitsfragen zu unterstützen.

In dem Resolutionstext ging es vorrangig um die Verlängerung der UNO-Sondermission Binuh um ein Jahr. Demnach soll die Anzahl der Mitarbeiter, die in dem Karibikstaat die Polizei berät, von 42 auf 70 aufgestockt werden. Haitis Botschafter bei den Vereinten Nationen, Rodrigue, sagte in New York, das sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Er sei aber nicht ausreichend, um der Regierung bei der Bewältigung der Herausforderungen zu helfen.

Nach UNO-Angaben hat die Gewalt, weiter zugenommen. Demnach stieg die Zahl der Morde in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 67 Prozent.

