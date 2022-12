Die EU-Staaten haben beim Thema Gaspreisdeckel noch keine Entscheidung getroffen. (IMAGO / IlluPics / )

Auf dem Gipfeltreffen in Brüssel verwiesen die 27 Staats- und Regierungschefs das Thema zurück an die EU-Energieminister. Diese sollen kommende Woche erneut darüber beraten. Österreichs Bundeskanzler Nehammer forderte Lösungen. Es gebe viele andere Vorschläge, die jetzt blockiert würden, etwa der gemeinsame Einkauf von Gas. Auseinandersetzungen über die den Gaspreisdeckel hatte es bereits im Vorfeld gegeben. So hatte sich Bundeskanzler Scholz dagegen ausgesprochen. Man könne nicht so stark in Preise eingreifen, dass dann zu wenig Gas nach Europa geliefert werde. Ähnlich argumentieren auch die Niederlande. Andere Länder wie Griechenland, Belgien, Polen und Italien sind dagegen für einen Preisdeckel. Sie befürchten, die hohen Preise für Gas nicht dauerhaft zahlen zu können.

Deswegen verlangen sie, dass die gesamte EU einen Preis festlegt, den alle Mitglieds-Staaten maximal für Gas auf dem Weltmarkt zahlen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.