Flaggen der europäischen Union vor dem Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / Xinhua News Agency | Zheng Huansong)

Österreichs Bundeskanzler Nehammer forderte Lösungen. Es gebe viele andere Vorschläge, die jetzt blockiert würden, etwa der gemeinsame Einkauf von Gas.

Auseinandersetzungen über den Gaspreisdeckel hatte es bereits im Vorfeld gegeben. So hatte sich Bundeskanzler Scholz dagegen ausgesprochen. Man könne nicht so stark in Preise eingreifen, dass dann zu wenig Gas nach Europa geliefert werde, sagte er im Bundestag. Ähnlich argumentieren auch die Niederlande. Andere Länder wie Griechenland, Belgien, Polen und Italien sind dagegen für einen Preisdeckel. Sie befürchten, die hohen Preise für Gas nicht dauerhaft zahlen zu können. Deswegen verlangen sie, dass die gesamte EU einen Preis festlegt, den alle Mitglieds-Staaten maximal für Gas auf dem Weltmarkt zahlen.

Bosnien-Herzegowina nun offiziell Beitrittskandidat

Die Europäische Union hat Bosnien-Herzegowina offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Wie EU-Beamte und mehrere Diplomaten bestätigten, wurde die Entscheidung auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel getroffen.

Schon am Dienstag hatten sich die Europaminister aller EU-Mitgliedstaaten für den Kandidatenstatus von Bosnien-Herzegowina ausgesprochen. Auch die Kommission hatte dies im Oktober empfohlen, den Schritt aber an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft. Die mangelnde Stabilität des Balkanstaates gilt seit Längerem als problematisch. Das Land ist aufgeteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina, in der mehrheitlich muslimische Bosniaken sowie Kroaten wohnen. Die Zentralregierung wird häufig von Konflikten gelähmt.

Bisher sind insgesamt sieben Länder offiziell EU-Beitrittskandidaten: die Türkei, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Albanien sowie die Ukraine und Moldau, denen die EU diesen Status im Juni gewährt hatte. Bis zu einer Aufnahme aller Länder können aber noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen.

EU-Kommission soll Antwort auf US-Subventionen finden

Die europäischen Staats- und Regierungschefs baten bei ihrem Treffen die EU-Kommission, Maßnahmen im Subventionsstreit mit den USA zu erarbeiten. Dies teilte ein europäischer Beamter am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit. Er sagte, die Mitgliedsstaaten seien sich einig, dass die EU eine eigene Strategie benötige, um die eigene wirtschaftliche, industrielle und technologische Basis zu sichern.

Die Europäische Union kritisiert milliardenschwere Subventionen in den USA für bestimmte Industriebereiche und sieht sich dadurch im transatlantischen Wettbewerb benachteiligt. Frankreichs Präsident Macron verlangte auf dem Gipfel eine entschiedene Antwort Europas. Die Bundesregierung ist hier deutlich verhaltener. Finanzminister Lindner hatte kürzlich vor einem Subventionswettbewerb und einem "Handelskrieg" mit den USA gewarnt.

Wien verlangt Grenzzäune

Österreich forderte auf dem Gipfel die EU zur Finanzierung von Grenzzäunen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn auf. Bundeskanzler Nehammer sagte in Brüssel, man müsse endlich das Tabu Zäune brechen. Zuletzt seien 75.000 Menschen in die EU eingereist und hätten diese bis nach Österreich durchquert, ohne registriert zu sein. Dies stelle ein Sicherheitsproblem dar, das gelöst werden müsse.

