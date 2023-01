Auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein wurde über weitere Militärhilfen für die Ukraine beraten. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Stattdessen verwies US-Verteidigungsminister Austin auf weitere Waffenlieferungen der Vereinigten Staaten im Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Dazu gehörten unter anderem Luftabwehrsysteme, Schützenpanzer und Munition. Zudem lieferten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Polen und Schweden Waffen, betonte Austin. Er lobte ausdrücklich das deutsche Engagement. Die Lieferung des Patriot-Luftabwehrsystems würde die amerikanischen Waffenlieferungen gut ergänzen. Die Ukraine-Kontaktgruppe traf sich auf Einladung Washingtons auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Per Video zugeschaltet war der ukrainische Präsident Selenskyj. Er sagte, der Krieg erlaube keinen Aufschub und drang auf die Lieferung von Kampfpanzern.

In Moskau erklärte Kreml-Sprecher Peskow, westliche Kampfpanzer würden am Kriegsverlauf nichts ändern. Er warf den NATO-Staaten eine indirekte und direkte Beteiligung am Krieg vor.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.