Auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein wurde über weitere Militärhilfen für die Ukraine beraten. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Stattdessen verwies US-Verteidigungsminister Austin auf weitere Waffenlieferungen der Vereinigten Staaten im Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Dazu gehörten unter anderem Luftabwehrsysteme, Schützenpanzer und Munition. Zudem lieferten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Polen und Schweden Waffen, betonte Austin. Er lobte ausdrücklich das deutsche Engagement. Die Lieferung des Patriot-Luftabwehrsystems würde die amerikanischen Waffenlieferungen gut ergänzen. Die Kontaktgruppe hatte sich auf Einladung Washingtons auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz getroffen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Abend in seiner täglichen Videobotschaft, es gebe keine Alternative zur Lieferung schwerer Panzer. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Ukraine solche erhalten werde. Nicht alles, worüber in Ramstein gesprochen worden sei, sei für die Öffentlichkeit bestimmt, erklärte Selenskyj und deutete damit Bewegung in der Sache an.

20.01.2023