Ukraine-Konferenz in Ramstein

Due Ukraine-Kontaktgruppe hat keine Entscheidung zur Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern getroffen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Eindruck, es gebe international eine geschlossene Koalition, und Deutschland stehe im Weg, sei falsch, betonte er.

Pistorius lässt Bestände prüfen

Pistorius veranlasste nach eigenen Angaben "für den Fall der Fälle" die Prüfung der Bestände von Leopard-2-Kampfpanzern. Polen und Finnland haben schon versichert, Panzer im europäischen Verbund liefern zu wollen. Polens Verteidigungsminister Blaszczak zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer Koalition in der Frage kommen werde.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ermahnte die Teilnehmer des Treffens in Ramstein, der Krieg erlaube keinen Aufschub. Hunderte Dankeschöns seien nicht hunderte Panzer, sagte er in einer Videoschalte. Auch US-Verteidigungsminister Austin mahnte, jetzt nicht nachzulassen. Er verwies auf neue Militärhilfen der USA in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar.

In Moskau erklärte Kreml-Sprecher Peskow, westliche Kampfpanzer würden am Kriegsverlauf nichts ändern. Er warf den NATO-Staaten eine indirekte und direkte Beteiligung am Krieg vor.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.