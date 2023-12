Neuer Regen erwartet

Keine Entwarnung in deutschen Hochwasser-Gebieten

In den Hochwassergebieten in Deutschland bleibt die Lage bedrohlich. Der Deutsche Wetterdienst sagte zum Teil ergiebige Regenfälle voraus. Angespannt ist die Lage unter anderem in Niedersachsen. Dort sind Gebiete an den Flüssen Aller, Leine und Weser im südlichen und mittleren Landesteil betroffen.