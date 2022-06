Nato-Beitritt

Schweden, Finnland und die NATO (29.04.2022) (picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH)

Beide Länder müssten zunächst konkrete und ernst gemeinte Schritte etwa gegen die kurdischen Organisationen PKK und YPG unternehmen, erklärte Erdogan nach Angaben des Präsidialamtes in Ankara in einem Telefonat mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Schweden und Finnland haben unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO gestellt. Das NATO-Mitglied Türkei blockiert bislang den Aufnahmeprozess. Am kommenden Mittwoch beginnt in Madrid der NATO-Gipfel.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.