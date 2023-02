FBI-Ermittlungen

Das Strandhaus von US-Präsident Biden in Delaware wurde durchsucht. (AP / Shannon McNaught)

Es seien keine Dokumente mit Geheimhaltungsvermerk gefunden worden, teilte Bidens Anwalt mit. Die Ermittler hätten jedoch einige Schreiben mit handschriftlichen Notizen mitgenommen, die möglicherweise aus Bidens Amtszeit als Vize-Präsident stammten, hieß es weiter. In den vergangenen Monaten waren in einem früheren Büro des Präsidenten sowie in seinem Privathaus Regierungsunterlagen gefunden worden, die der Geheimhaltung unterliegen. Solche Dokumente müssen dem Gesetz zufolge vollständig an das Nationalarchiv gegeben werden.

Die Suche nach Unterlagen bei Präsident Biden wird inzwischen von einem Sonderermittler geleitet, der vom US-Justizministerium eingesetzt wurde. Auch beim früheren Präsidenten Trump sowie dessen Vizepräsidenten Pence waren bei Durchsuchungen Akten gefunden worden, die vermutlich der Geheimhaltung unterliegen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.