G20-Treffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow beim G20-Außenministertreffen in Neu Delhi (Quelle: Russisches Außenministerium) (IMAGO / SNA / IMAGO)

Grund waren Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Kriegs in der Ukraine. Die meisten Staaten verurteilten den russischen Angriffskrieg erneut aufs Schärfste und forderten einen bedingungslosen Abzug aus der Ukraine. Russland und China stimmten nicht zu. Bundesaußenministerin Baerbock hatte sich mehrfach an den russischen Außenminister Lawrow gewandt und ihn aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Lawrow prangerte dagegen die westlichen Sanktionen gegen Russland an.

Am Rande des G20-Treffens tauschte sich auch US-Außenminister Blinken mit Lawrow aus. Russische Staatsmedien berichteten unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau, dass es sich weder um Verhandlungen, noch um ein Treffen gehandelt habe.

