EU-Asean-Treffen

EU-Asean-Gipfel in Brüssel (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

In der Abschlusserklärung des ersten großen Gipfeltreffens der beiden Organisationen in Brüssel wurde lediglich festgehalten, dass die meisten Teilnehmerstaaten die Aggression Russlands gegen die Ukraine auf das Schärfste verurteilen. Als Grund nannten Diplomaten die Position von Vietnam, Laos und Thailand.

Bei dem Gipfel machte die EU grundsätzlich deutlich, dass sie trotz Differenzen enger mit den Staaten in Südostasien zusammenarbeiten will - auch, um so den Einfluss von China und Russland zu begrenzen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro an. Das Geld soll die Wirtschaft und die Unabhängigkeit von Ländern wie Indonesien und Thailand stärken, Arbeitsplätze schaffen und den Kampf gegen den Klimawandel fördern.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.