Mutmaßliche Anschlagspläne

Keine Giftstoffe bei Durchsuchung in Castrop-Rauxel gefunden

Bei einem Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen 32 Jahre alten iranischen Staatsbürger festgenommen, der einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet haben soll. Nach Angaben des zuständigen Oberstaatsanwaltes wurden in der Wohnung des Verdächtigen keine Giftstoffe gefunden, aber andere Beweismittel sichergestellt.

08.01.2023