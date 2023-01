Festnahme in Castrop-Rauxel

Keine Giftstoffe in Wohnung des Terrorverdächtigen gefunden

Beim Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen haben die Ermittler in der Wohnung des Verdächtigen keine Giftstoffe gefunden.

08.01.2023