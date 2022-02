Großbritanniens Außenministerin Truss stellt die Visa-Vergabe an russische Investoren ein. (Olivier Douliery/AFP Pool/AP/dpa)

Wie Außenministerin Truss in London mitteilte, wird das sogenannte "Goldene Visum" abgeschafft. Man wolle so den Zustrom russischen Geldes begrenzen. Die 2008 eingeführten Visa waren in erster Linie russischen Investoren vorbehalten, die mindestens zwei Millionen Pfund investieren und sich in Großbritannien niederlassen wollen. Der Auswärtige Ausschuss des britischen Parlaments hatte bereits 2018 darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren hauptsächlich Menschen anziehe, die im Verdacht der Korruption und Geldwäsche stünden. Dies gefährde die nationale Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.