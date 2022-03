Wrackteile der abgestürzten Maschine (Uncredited/Xinhua/AP/dpa)

Die Boeing 737-800 der Gesellschaft China Eastern sei auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou verunglückt, teilte die Luftfahrtbehörde mit. In dem Flugzeug seien 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder gewesen. Hinweise auf Überlebende gibt es nicht. Die Absturzstelle befindet sich in einem Waldgebiet in der Nähe der Stadt Wuzhou. Die Ursache ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.